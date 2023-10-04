أثناء توقف عند إشارة مرورية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، صعد سائق دراجة نارية فوق سيارة وقفز وداس على الزجاج الخلفي للسيارة حتى تحطم وسقط داخلها.

تقول المرأة التي كانت تقود السيارة إن أطفالها كانوا في الداخل في ذلك الوقت، وقد نزلت من سيارتها لمواجهة ذلك الرجل على دراجته.

وأضافت: "وانتهى بي الأمر بدفع دراجته، وبدأ الجميع (مجموعة الدرّاجين) في الإحاطة بي".

وأردفت المرأة بالقول إن الشيء الوحيد الذي كان يحمي أطفالها من تهشم الزجاج فوق رؤوسهم، هو ملصق العازل الحراري على الزجاج الخلفي والذي حال دون تكسره قطعًا صغيرة مما منع من وقوع مكروه لأطفالها.

وقد أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا أنها ألقت القبض على راكب الدراجة النارية في وقت لاحق.