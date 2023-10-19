اندلع عراك بالأيدي في قاعة محكمة في ولاية تكساس الأمريكية بعد أن اعترف فرانك ديليون جونيور البالغ من العمر 19 عامًا بأنه مذنب بقتل صديقته السابقة دايموند ألفاريز البالغة من العمر 16 عامًا.

بدأ الأمر بعد لحظات من اعتراف فرانك ديليون جونيور البالغ من العمر 19 عامًا بالذنب في جريمة قتل صديقته السابقة دايموند ألفاريز البالغة من العمر 16 عامًا، حاولت والدتها آنا ماتشادو السير نحوه في قاعة المحكمة، قبل نشوب قتال بين العائلتين.

وذلك حين قام عم الضحية المراهقة بتوجيه الاتهام إلى ديليون والتوجه نحوه، حينها اندلع عراك آخر بين ماتشادو ووالدة ديليون.

وبعد انتهاء الشجار، تم أخذ عم ألفاريز إلى الحجز.

تعود القضية إلى تاريخ 11 يناير 2022، حيث التقت ألفاريز مع ديليون في حديقة الحي بعد أن اكتشفت أنه كان على علاقة بأخرى، بعدها وُجدت مصابة بعدة رصاصات.

وتم الحُكم على ديليون بالسجن لمدة 45 عامًا.