سارع رجال الشرطة لإنقاذ مراهق من ورطة أدخل نفسه فيها، حيث تسلق المراهق الفضولي حاجز جسر لأحد أكثر مسارات القطارات ازدحامًا في مدينة نيويورك، ليجد نفسه محاصرًا وعالقًا على حافة صغيرة أعلى المسارات بينما يتجه إليه قطار ويحذره بإطلاق الأبواق، ولحسن الحظ استطاع رجال الشرطة من سحبه إلى بر الأمان قبل وصول القطار بوقت قصير.

وفي حادثة منفصلة في ولاية كولورادو الأمريكية خاض أحد رجال الأمن مواجهة مخيفة مع دب كان يتجول في منتجع قبل أن يهاجمه فجأة ويسقطه أرضًا ولحسن الحظ، الدب اكتفى بذلك وفر هاربًا بعدها.

وبالنسبة لحارس الأمن، فقد تمت معالجته من الخدوش التي سببها الدب الدخيل ذو الفراء.