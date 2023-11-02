من المتوقع أن ترى الألعاب النارية في عطلة وطنية، ولكن ليس لمجرد القيادة على طريق سريع مظلم.

كان رايان كيون يقود سيارته مع زوجته على الطريق السريع عبر كندا بالقرب من بلدة تسمى هوب في كولومبيا البريطانية. وتقول الشرطة إن مؤخرة مقطورة اصطدمت أثناء العودة بشاحنة صغيرة متوقفة على جانب الطريق بمقطورة مليئة بالألعاب النارية.

تجرأ البعض على الخروج من سياراتهم. لكنهم كانوا يشعرون بالقلق من الحطام المتطاير. أصيب سائق الشاحنة التي صدمتها الشاحنة بجروح طفيفة. بينما كتب أحد المعلقين: هذا أفضل من ألعاب ديزني النارية.