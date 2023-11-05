صبي يتصل بالشرطة لسبب لا يخطر على البال.. شاهد السبب وما حدث معه

عندما وصل نائب عمدة مقاطعة هيلزبورو إلى منزل عائلة الصبي في ريفرفيو بولاية فلوريدا، لم يكن بإمكانه توقع سبب مكالمة الطوارئ.

التقطت كاميرات زي الشرطي وجرس الباب الحادثة، حيث دق الشرطي باب المنزل لتفتح سيدة الباب، وبعد حديث دار بينهما التفت السيدة إلى الصبي وسألته ما إن كان هو من اتصل بالشرطة.

وجاء رد الصبي عفويًا، حيث قال: "حسناً، أردت أن أعانقه!".

بعدها أظهر المقطع نائب مكتب العمدة وهو يعانق المتصل الصغير، الذي قدم اعتذارًا في النهاية.

وفي بيان صحفي، قال مكتب العمدة إنهم يقدرون الطيبة العفوية لكنهم يشجعون الآباء والمعلّمين على إفهام الأطفال الاستخدام الصحيح لخدمات الطوارئ.