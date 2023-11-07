يظهر مقطع فيديو مخيف لكاميرا مراقبة مساء السبت صاحب منزل على وشك الدخول من باب منزله الأمامي، عندما أتى مسلح ملثم من خلفه، ليقوم صاحب المنزل بإلقاء كوب من الشاي الساخن عليه قبل أن يسحب سلاحه ويبدأ في إطلاق النار.

رد واحد على الأقل من اللذين حاولا التسلل إطلاق النار قبل أن يهرب، وقفز مجددًا فوق البوابة الأمامية ليخرج خالي الوفاض.

يقول صاحب المنازل إن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها منزلهم هدفًا لجريمة. ففي يونيو الماضي، كانوا ضحايا عملية سطو. ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم في تلك القضية حتى الآن.