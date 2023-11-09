تمكنت الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن من إلقاء القبض على رجل واحتجزته بدون كفالة وقامت بتوجيه تهمتي السرقة الممتلكات الشخصية وسرقة السيارات.

وبحسب إدارة الشرطة فإن الرجل يدعى ميكا لي-بي ويبلغ من العمر 20 عامًا، قام بسرقة شخص تحت التهديد بسكين وإجباره على إعطائه كامل ما يملك من النقود ومن ثم احتجازه في حجرة صغيرة قبل أن يلوذ بالفرار.

وقال الضحية إن السارق كان لديه سكين في يده وقام بتهديده طالبًا منه كل ما يملك من أموال وأخذ المحفظة ومفتاح السيارة.

وذكرت الشرطة أن السارق هو نفسه من قام بسرقة سيارة امرأة من منزل في منطقة تايسون واصطدم بمضخة وقود.