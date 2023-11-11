نشر قسم مفوض شرطة ولاية فلوريدا مقطع فيديو مذهلا ومثيرا للهجوم على اثنين من نوابه، ووصفه بأنه "كمين" من قبل رجل يقود سيارة مسرعة.

بدأت الحادثة بمكالمة طوارئ، الخميس، حيث استجاب نواب الشرطة لوالدة شخص تقول إن ابنها البالغ "يتصرف بطريقة غير عقلانية وعنيفة”.

وعندما حاول النواب التحدث مع الابن، انطلق بالسيارة هاربًا.. وبعد دقائق، وبينما كان النواب يقفون بجانب سيارة الدورية، عند باب منزله، عاد يدهس ضابطين ويهاجم آخرين.

تم التقاط المواجهة بأكملها بمجموعة من الكاميرات الخميس بما في ذلك كاميرات الجسد للشرطة.

بينما يوضح المأمور ما حدث، يجب أن نحذرك من أن الفيديو قد يعتبر صادمًا وقويًا لبعض المشاهدين.

وتقدم لورا أغيري مراسلة محطة WFTS الإخبارية المزيد عن الحادثة في تقريرها.