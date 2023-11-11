أظهرت لقطات من كاميرا مثبتة بالجسم تم الحصول عليها حديثًا ضابط شرطة يدعى إريك هيرنانديز وهو يطلق النار على رجل حاول الفرار في سيارة مشبوهة، مما أسفر عن مقتله في ولاية كولورادو الأمريكية. والآن، يواجه هيرنانديز اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية.

وادعى الضابط هيرنانديز أنه تصرف دفاعًا عن النفس، قائلاً إنه كاد أن يُدهس، لكن لقطات الكاميرا المثبتة بالجسم تظهره وهو يقف على جانب السيارة عندما يطلق النار.

وأظهر تشريح الجثة أن جوستون ريفيل توفي برصاصة واحدة في جذعه. وزعمت لائحة الاتهام المقدمة ضد الضابط هيرنانديز أنه "تصرف عن علم ولم يكن له ما يبرر التصرفات التي اتخذها".

وقالت شرطة لاسال إن هيرنانديز طُرد بعد صدور لائحة الاتهام.