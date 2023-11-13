صمويل هاسكل يبلغ من العمر 35 عامًا، وقد تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد أن عثر شخص كان يبحث في صناديق القمامة على حقيبة بها بقايا بشرية، جذع تحديدًا.

وتم استدعاء السلطات على الفور ويقولون إنهم ما زالوا يحاولون التعرف على البقايا البشرية في الوقت الحالي، ولكنهم يقولون أيضًا إن هناك أدلة قادتهم إلى منزل هاسكل، الذي شاركه مع زوجته وأطفاله الثلاثة وأصهاره.

وبحسب السلطات، فإن الأطفال بخير وهم مع أفراد الأسرة، لكن زوجته وأصهاره ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تحاول السلطات معرفة ما حدث بالضبط.