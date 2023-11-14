عندما اندلعت معركة بالأسلحة النارية بين شرطة هيوستن ومشتبه به في سرقة سيارة، سارع جون لالي، وهو مجرم مُدان سابق، للمساعدة وقام بجر ضابط الشرطة جون جيبسون البالغ من العمر 29 عامًا إلى بر الأمان.

ويمكن سماع لالي في الفيديو وهو يقول: "أنت بخير يا أخي، أنت بخير. تنفس. ضع مسدسك جانبًا... مازلت هنا معك يا صديقي. هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ لقد دخلت السجن مليون مرة يا صاح، وأنا أحب رجال الشرطة أيضًا يا أخي. ستكون على ما يرام".

من جانبه، أثنى رئيس شرطة هيوستن، تروي فيني، على لالي، قائلًا: "هناك مواطن واحد واجه بعض المشاكل مع تطبيق القانون في حياته. اليوم هو وعدد قليل من المواطنين الآخرين مع ضباطنا، عندما سقط الضابط، قاموا بسحبه إلى بر الأمان وأريد أن أحتفل بذلك".

وقال لالي لشبكة CNN إنه سُجن بتهمة السطو وحيازة سلاح ناري وقضايا منزلية بين أفراد العائلة وأصدقاء، كما كان في مواجهة لمدة 4 ساعات مع قوات التدخل السريع.

و تم نقل الضابط جيبسون إلى المستشفى ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا. وبحسب الشرطة، فقد تم إعلان وفاة المشتبه به في سرقة السيارة في المستشفى بعد الحادث.