بدأ آرون باثوليمي من آيوا هوايته بجمع أقلام الرصاص منذ كان طالبًا في الصف الأول، جامعًا إياها في كل مكان بدءًا من الشركات المحلية إلى أسواق السلع المستعملة. حتى أن لديه قلم رصاص يعود إلى 100 عام.

لم يكن باثوليمي يعرف عدد القطع الموجودة لديه حتى علم أن الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس كان 24 ألف قلمًا.

وعندما قام آرون بإحصاء جميع أقلام الرصاص الخاصة به البالغ عددها 69255، أصبح صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد في موسوعة غينيس.

ورغم أن مجموعته قد أعادت بالفعل كتابة سجلات الأرقام القياسية، إلا أنه يبحث بالفعل عن المزيد.