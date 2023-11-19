"تقدم كبير".. شاهد لحظة إطلاق SpaceX لأقوى صاروخ في العالم

قامت شركة SpaceX بمحاولة ثانية ناجحة لإطلاق Starship، وهو أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق. ووصفت SpaceX هذه المحاولة بأنها " ناجحة" لأن هذه الرحلة التجريبية الثانية كانت أكثر نجاحًا بكثير من الرحلة الأولى من عدة جهات في أبريل/نيسان.

وفي هذه المرة، اشتعلت جميع محركات "رابتور" الكبيرة البالغ عددها 33 محركًا مرة واحدة، وهو أمر لم يحدث من قبل على هذا الصاروخ.

ومن ثم تمكنوا من القيام بالمناورة الأكثر خطورة في هذه المهمة الاختبارية، وهي ما كانوا قلقين للغاية بشأنها، تسمى تقنية "التدريج الساخن"، كانت تلك لحظة الانفصال، اللحظة التي سارت فيها الأمور على نحو خاطئ في أبريل/نيسان.

وفي تقرير مراسلة CNN، كريستين فيشر، المزيد من التفاصيل.