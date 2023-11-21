خلال العفو السنوي عن الديك الرومي في عيد الشكر، بدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلط بين المغنيتين بريتني سبيرز وتايلور سويفت، حيث تقوم الأخيرة حاليًا بجولتها الغنائية في أمريكا الجنوبية.

واختتمت تايلور سويفت محطتها "Eras Tour" في ريو دي جانيرو بالبرازيل مساء الاثنين، بعد عطلة نهاية الأسبوع من العروض التي عانت من مشاكل ناجمة عن الحرارة الشديدة.

ورغم أن جولة سويفت واجهت بعض التحديات المتعلقة بالطقس في السابق، إلا أنها كانت خالية إلى حد كبير من المشاكل قبل ريو. وكان للجزء المحلي من جولتها الغنائية، التي بدأت في أريزونا في مارس وانتهت في لوس أنجلوس في أغسطس، الفضل في تعزيز الاقتصادات المحلية، وزيادة استخدام وسائل النقل العام.

ومع ذلك، تحول توقف سويفت في البرازيل إلى مأساوي حتى قبل أن تصعد على المسرح يوم الجمعة، حيث كان رواد الحفل يتصارعون مع موجة حارة ساحقة.