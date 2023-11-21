فوضى في قمة عالم التكنولوجيا، شركة "OpenAI"، إحدى أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت في حالة من الفوضى. أرسل أكثر من 500 موظف في "OpenAI" خطابًا إلى مجلس إدارة الشركة، مهددين فيه بالاستقالة - بسبب إقالة مجلس الإدارة المفاجئة للرئيس التنفيذي الشهير للشركة، سام ألتمان.

منذ الإطاحة به الجمعة، تم تعيين ألتمان من قبل شركة مايكروسوفت - التي كانت أكبر مستثمري "OpenAI"، وذلك لإدارة قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت. تغيير يترك مستقبل "OpenAI" موضع شك.

إنها الشركة التي أنشأت "Chat-GPT"، برنامج يمكنه صياغة رسالة أو كتابة رواية أو إنشاء إجابات للأسئلة من خلال الاعتماد على ملايين الأمثلة السابقة.

لكن لماذا تم طرد ألتمان من مجلس "OpenAI"؟ يقول مراقبو الصناعة إنه بسبب انقسام بين رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي ورؤية مجلس الإدارة.

ويقول محللون إن بعض أعضاء مجلس الشركة كانوا ينظرون إليه على أنه عدواني للغاية ويريد تسويق الذكاء الاصطناعي ودفعه للأمام. ولكنه أخبر الكونغرس أيضًا في وقت سابق من هذا العام عن مخاطر الذكاء الاصطناعي.