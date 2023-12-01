رصدته كاميرا هاتف.. حيوان بشكل غريب يظهر في فناء منزل سيدة وسط دهشتها

تحدثت شبكة KTIV المتعاونة مع شبكة CNN مع سيدة التقطت مقطع فيديو لما وصفته بـ "الراكون الأشقر"، والذي كان يتجول في فناء منزلها الخلفي.

حيث قالت كريستال فولسوم، التي تقطن في نورنيك في آيوا والتي التقطت مقطع الفيديو، إنها كانت تعيش "هنا لـ8 سنوات، ورأيت حيوانات الراكون لمدة 8 سنوات. لذا فإن رؤية ذلك جعلني أفكر: يا إلهي، من أين أتى؟".

بمجرد أن قالت فولسوم إنها ألقت نظرة أفضل على الراكون، لم يكن لديه تلك الملامح البارزة مثل علامات السوداء حول عينيه أو الحلقات السوداء حول ذيله. لقد اعتقدت أنه كان مشهدًا نادرًا جدًا، لذلك بدأت في إجراء بعض الأبحاث.

وأشارت السيدة إلى أنها تصفحت الإنترنت "معتقدة أنه (الراكون) أمهق، وأظهر لي البحث أنه لا، إنه راكون أشقر وهو أمر نادر جدًا ويتعلق الأمر بالصبغة الموجودة في جلده، حيث يجب أن تكون الجينات غير السائدة مثالية تمامًا لكي يكون أشقرًا هكذا".