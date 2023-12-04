جرته من السيارة وضربته بكرسي الأطفال.. أم تواجه تهمة إساءة معاملة ابنها

أظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة، بمدينة صن رايز في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمًا غاضبة تُعنف ابنها البالغ من العمر 6 سنوات "لأنه قام بفك مقعد السيارة"، حسبما قالت للشرطة.

حيث قامت الأم بجر ابنها من السيارة، وضربت ساقه بمقعد السيارة. وبعد ذلك، قامت بصفعه عدة مرات.

وقال المدعي العام: "عندما فحصت جهات إنفاذ القانون الطفل، تبين أن على الطفل علامات على ظهره جراء الصفع، وعلامات وكدمات على وجه الطفل وذراعيه وكفيه".

وقالت الشرطة إن الأم أخبرتهم أنها كانت تقوم ببساطة بـ"تأديب الصبي" لأنه قام بفك مقعد السيارة بنفسه.

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