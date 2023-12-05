تجمدت 5 دجاجات في مكانها في مشهد غريب لدرجة أن مالكة الحيوانات اعتقدت أن هناك خطب ما. وكانت بريانا أنطوانيت تطعم دجاجاتها في الفناء الخلفي عندما تجمدت جميع الدجاجات الخمسة في آن واحد كما لو كن مشلولات، وتزامن ذلك الأمر مع تصوير السيدة لمقطع فيديو.

وبحسب السيدة، فإن الدجاجات تعرضن لـ"نوبة ذعر"، حيث تبين لاحقًا عندما استدعت خطيبها وجود صقر على أعلى شجرة قريبة، والذي قتل 4 من دجاجاتهم في وقت سابق.

لقد قاموا بربط خيط صيد فوق السياج لإبقاء الصقر بعيدًا، بينما حاولت الدجاجات أن يكن غير مرئيات عن طريق الوقوف بلا حراك.