اصطدم طالب في سيارة بورش كان يقودها بسرعة بطالب آخر كان على دراجته النارية، حيث تجاوز السائق لافتة توقف، ليصطدم بوليام فان أساب، مما أدى إلى قذف الأخير في الهواء.

تمثل المحامية أبريل سبيلمان فان أساب، وتدعي أن تجاوز الطالب للافتة التوقف على أرض المدرسة لم يكن من قبيل الصدفة، لقد تم التخطيط للأمر.

بدأ كل هذا عندما دعا طالب صديقته لمرافقته في رقصة حفل تخرج المدرسة، إذ كانت الخطة أن يسرع الطالب متجاوزًا لافتة التوقف ليتم إيقافه من قبل ضابط المدرسة، وبعدها بينما كان سيتظاهر كما لو كان في ورطة، سيخرج لافتة تطلب من صديقته حضور الحفل.

وبسبب ما تعرض له، يسعى فان أساب الآن للحصول على تعويضات بقيمة مليون دولار.