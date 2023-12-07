يقول مسؤولو الصحة من برينستون نيوجيرسي إن طالبة تعرضت لهجوم من قبل راكون من المحتمل أن يكون مسعورًا في حرم جامعة برينستون، مساء الاثنين، حيث أشاروا إلى أنها تعرضت للعض أو الخدش وبدأت العلاج منذ ذلك الحين.

تم تنبيه الطلاب في الحرم الجامعي، وتم تداول الفيديو الذي التقطته الطالبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاهده جيم فيري، ضابط مراقبة الحيوانات في برينستون، أيضًا، والذي أكد أن "العدوان الذي أظهره الحيوان وإصدار أصوات زقزقة عالية النبرة أمر شائع جدًا مع حيوانات الراكون المسعورة التي رأيتها خلال السنوات الست التي قضيتها في القيام بالأمر".

وفي صباح يوم الثلاثاء، حوالي الساعة السادسة صباحًا، تم الإبلاغ عن هجوم آخر خارج الحرم الجامعي على طريق هيبين. في هذه الحالة، كان الراكون يجلس على الشرفة الأمامية لأحد المقيمين وأظهر سلوكًا مشابهًا لراكون الحرم الجامعي.

لم يصب المقيم بجراح، ويرصد مركز مراقبة الحيوانات بجانب الشرطة الآن الراكون.

من جانبهم، يشجع المسؤولون الناس أيضًا على إبقاء الكلاب مقيدة، بينما يستجيب السكان للتحذيرات ويراقبون.