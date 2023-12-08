علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مقابلة أجراها مع شبكة CNN، على لحظة حظيت برواج كبير الشهر الماضي عندما وثقته الكاميرات وهو يُظهر التوتر على وجهه بعدما وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، بالديكتاتور.

وقال بلينكن تعليقًا على ذلك إنه يشعر "بالرغبة في القول إننا أمضينا يومًا طويلًا للغاية وقمنا بمحادثة مهمة ومكثفة للغاية مع الصين".

وتابع بالقول: "كانت رقبتي متصلبة بعض الشيء، وكما تعلمون، تحدث مثل هذه الأمور".

وانتهى بالإشارة إلى أنه "ليس سرًا أن لدينا نظامًا مختلفًا تمامًا عن الصين. يتحدث الرئيس دائمًا بوضوح شديد ومباشر، ويتحدث باسم الجميع"، حسبما قال.