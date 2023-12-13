أظهرت لقطات كاميرا مثبتة بالجسم ما حدث عندما وصل ضباط مقاطعة تشارلز الأمريكية إلى موقع الحادث بعد سقوط مركبة من جسر إلى بركة عمقها 17 قدمًا.

وقال الضابط إيان برير إنه "عندما وصل إلى مكان الحادث، لم يعد بإمكانك رؤية السيارة في الماء"، مضيفًا: "كان الأمر غامضًا جدًا. لذا، حتى لو ذهبنا للأسفل، فلن نتمكن من رؤية أي شيء. لذلك كنا حرفيًا نصل إلى الظلام فقط".

من جانبه، قال الرجل الذي تم إنقاذه، مارتن واتس: "بصراحة، كنت على الأرجح سأموت، إلى أن حاول أحدهم سحب السيارة... ولم أتوقع أن يأتي شخص ما إلى الماء وينقذني".

وأعرب واتس عن امتنانه للضباط، قائلًا: "ليس لدي سوى الامتنان لهم والإعجاب لقيامهم بما يتجاوز ما يتعين عليهم القيام به في هذا الموقف".