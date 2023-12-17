اتُهم الكندي كينيث لو في أونتاريو بـ14 تهمة تتعلق كل منها بالقتل من الدرجة الثانية وتقديم المشورة والمساعدة على الانتحار. وقالت الشرطة إن جميع الضحايا الـ14 المزعومين موجودون في كندا، لكن التحقيق مستمر في جميع أنحاء العالم.

وقال المفتش سيمون جيمس إن كينيث لو ربما باع عبر الإنترنت أكثر من 1200 حزمة سامة مخصصة لإيذاء النفس لأشخاص في أكثر من 40 دولة.

من جانبه، قال محامي كينيث لو في تصريح لـCNN، إنه سيدفع بأنه غير مذنب في جميع التهم، وسيتم "الطعن في هذه الاتهامات بقوة في المحكمة".

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، باولا نيوتن.