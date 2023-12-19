بعد إتلاف جهاز هبوط الطائرة، قفز الطيار المساعد تشارلز كروكس من الطائرة قائلًا: "أنا آسف"، وأشار التقرير النهائي للمجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن كروكس أصبح "منزعجًا بشكل واضح" بعد 20 دقيقة من إتلاف جهاز هبوط الطائرة خلال رحلة مع طياره القائد.

وعلى الرغم من أن الطيار القائد أفاد بأن قفزة كروكس كانت متعمدة، إلا أن تقرير المجلس الوطني لسلامة النقل يشير إلى "عدم وجود معلومات كافية لدعم هذا التأكيد". وذكر أيضًا أنه "من الممكن أنه (كان) في عجلة من أمره وفقد توازنه وسقط عن غير قصد".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.