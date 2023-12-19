تواصل ناسا دفع حدود التكنولوجيا، وهذه المرة تنقل مقطع فيديو من الفضاء السحيق من بعد ما يقرب من 19 مليون ميل إلى الأرض باستخدام الليزر.

نجم هذا الفيديو؟ قطع تدعى “تايترز” القطة، حيث يُظهر الفيديو عالي الدقة القطة وهي تطارد مؤشر ليزر.

الأمر ليس مثيرًا للغاية بالطبع، ولكن ما يرجا من هذه التكنولوجيا مثير بالتأكيد.

المسافة بين المركبة الفضائية التي بثت الفيديو والمرصد الذي استقبله في كاليفورنيا تبلغ حوالي 80 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وصل بث الليزر هذا إلى الأرض في أقل من دقيقتين، وتعتقد ناسا أن هذه التكنولوجيا قد تساعد في توسيع حدود استكشاف الفضاء، مع القدرة على إرسال البيانات والصور ومقاطع الفيديو بسرعة.