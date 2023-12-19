في وقت مبكر من صباح السبت، انتهت حياة ليو أمير ويذرز البالغ من العمر عامًا واحدًا، حيث قالت الشرطة إن أعيرة نارية أطلقت أثناء مرور سيارة على ما يبدو في المنطقة رقم 2400 بشارع ويلونز بعد الساعة الثانية صباحًا في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت قناة "فوكس 13" من قبل إن العنف المسلح على الأطفال مستمر في الارتفاع في ممفيس وفي جميع أنحاء البلاد.

وقال طبيب جراح في مستشفى لو بونور للأطفال، ديريك كيلي، إنه حتى الآن بهذا العام، شاهدوا 172 طفلاً يدخلون المستشفى مصابين بطلقات نارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ عن العام الماضي.