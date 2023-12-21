رشّح اثنين من ضباط الشرطة في مقاطعة ويستتشستر بولاية نيويورك الأمريكية لجائزة إنقاذ الحياة لقيامهما بسحب وجر مشتبه به إلى بر الأمان بعد أن اصطدمت سيارته بمركبة أخرى على الطريق مما أدى إلى انحرافها وانقلابها قبل اشتعال النيران فيها في حين فقد الوعي داخلها.

وبحسب المقاطعة، اتُهم المشتبه به بجرم حيازة سلاح من الدرجة الثانية، والازدراء الجنائي من الدرجة الثانية، والهروب من ضابط في سيارة، والقيادة المتهورة.

وقد تم نقل شخصين آخرين صدمت سيارة المشتبه به سيارتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل السماح بمغادرتهما، وفقًا لحكومة مقاطعة ويستتشستر.