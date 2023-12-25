حظي علماء القطب الجنوبي بـ"فرصة فريدة" لمراقبة أكبر جبل جليدي في العالم. يبلغ حجمه 3 أضعاف مدينة نيويورك، وقد انفصل الجبل الجليدي عن الجرف الجليدي فيلتشنر-رون منذ أكثر من 30 عامًا، لكنه ظل راسخًا في بحر ويديل بالقطب الجنوبي، وبدأ التحرك حديثاً فقط.

صادف فريق البحث على متن سفينة "آر آر إس السير ديفيد أتينبورو" جبل الجليد في أوائل ديسمبر.

وبينما يتحرك الجبل الجليدي شمالًا إلى المياه الدافئة، فهو يذوب تدريجيًا وينتج الماء الذائب في المحيط.

أخذ العلماء عينات من المياه حول الجبل الجليدي، لمحاولة فهم التأثيرات التي قد تحدثها على الدورة الفيزيائية والمواد المغذية في المحيط.

كما يعتقد الخبراء أنه من المرجح أن يصب الجبل الجليدي في بحر سكوتيا وينتهي بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية.