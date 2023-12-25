التقطت كاميرا الشرطة أحد المشرعين في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية وهو يدلي بتصريحات تمييزية تجاه ضابط بعد إلقاء القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وقالت الشرطة إن الضابطين أوقفا النائب الجمهوري نيكو ريوس ليلة 15 ديسمبر بعدما فشلت سيارته في البقاء على مسارها.

تم وضع ريوس قيد الاعتقال بعد رفضه إجراء اختبار الفحص، وأصدرت مخالفة بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، ورفض إجراء اختبار الفحص القيادة تحت تأثير الكحول، وتناول الكحول في أماكن غير مسموحة، وفقًا لتقرير صادر عن قسم شرطة ويليستون.

وفي بيان لشبكة CNN، قال ريوس في جزء: "سواء كنت مخمورًا أم لا، كانت أفعالي وكلماتي أمام قوات إنفاذ القانون في تلك الليلة غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف: "فقط اثنان من رجال الشرطة يقومان بعملهما للحفاظ على أمان المجتمع عندما أوقفاني في إحدى الليالي، وقررت التصرف كالأحمق. لم يفعلا شيئًا يستحق أي نوع من عدم الاحترام".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.