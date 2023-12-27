تزدهر ظاهرة مصارعة الكلاب المنظمة غير القانونية، حيث يمكن تبادل مئات الآلاف من الدولارات في مباراة واحدة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من الجهود الفيدرالية للحد منها.

في إحدى القضايا، قال ممثلو الادعاء إن المالك "قتل كلبه بشنقه". وعثرت السلطات على أدوات غريبة مصنوعة من كابلات التوصيل والتي يُزعم أنها تستخدم لصعق الكلاب بالكهرباء.. داخل منزل موظف في البنتاغون وقد تم القبض عليه.

لقد أثارت هذه الرياضة غير القانونية الاهتمام الفيدرالي.

في العام الماضي، صادر المسؤولون الفيدراليون ما يقرب من 400 كلب من عصابات القتال المشتبه بها، وهو أكثر من أي عام آخر منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لمراجعة CNN للمصادرات المدنية.

ويقول الخبراء إن الكلاب غالبًا ما يتم ربطها بسلاسل ضخمة وأطواق ثقيلة لزيادة قوتها، في حين يقوم بعض مقاتلي الكلاب الآخرين بحقن حيواناتهم بالمخدرات أو الفيتامينات لزيادة الحالة العدوانية لديها.

لقد أصبحت ممارسة مصارعة الكلاب جناية على المستوى الفيدرالي في عام 2007، والحد الأقصى للعقوبة التي يمكن أن يواجهها المشتبه به هو 5 سنوات في القانون الفيدرالي.

ولكن بالنسبة للحيوانات يقول بعض الخبراء أن بعض الكلاب تكون عدوانية للغاية بحيث لا يمكن إعادة تأهيلها، لكن يمكن تبني كلاب أخرى منها والحصول على فرصة جديدة في الحياة.

وفي تقرير إيزابيل روزاليس مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.