اقتحم ضباط شرطة سان أنطونيو مجمعًا سكنيًا في الحي رقم 5900 بشارع داني كاي معتقدين أنهم عثروا على جثة من كانت ستصبح أمًا قريبًا، سافانا سوتو البالغة من العمر 18 عامًا، وصديقها الذي تقول عائلته إنه ماثيو جويرا. لكن شقيقة زوج سوتو، جوني واسيل، تقول إن معلومة عبر فيسبوك قادتهم إلى سيارة وجدوا بداخلها الجثتين.

لم يذكر قائد الشرطة، ويليام مكمانوس، من هو المشتبه به، أو أي نوع من حالات القتل الانتحاري أو ما إذا كان هناك سلاح في السيارة.

كما أضاف أنهم يعتقدون أن الجثتين لسوتو وصديقها، لكنه لم يؤكد الأمر حتى يؤكد الطبيب الشرعي ذلك، رغم إخطار العائلات على كلا الجانبين.