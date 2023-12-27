تمكن رجل من إنديانا من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع تقريبًا داخل شاحنته المهشمة بعد وقوع حادث، حيث تم العثور عليه بأعجوبة من قبل صيادين فضوليين.

تقول السلطات إن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا أصيب بجروح بالغة، لكنه لا يزال على قيد الحياة بعد أن حوصر داخل مركبته دون تمكنه من الوصول إلى هاتفه المحمول لطلب المساعدة من أي شخص.

وتحطمت المركبة تحت جسر واستقرت في مكان لا يمكن لأحد رؤيته، ولكن لحسن الحظ، رصد رجلان كانا يبحثان عن أسماك شيئًا لامعًا لفت انتباههما، ليكتشفا الشاحنة.

من جانبه، يقول السائق إنه بقي على قيد الحياة بشرب مياه الأمطار خلال الوقت الذي كان فيه بداخل الشاحنة.