لم يكن لدى جيفرسون غونزاليز ما يقوله اليوم عندما تم اقتياده إلى سيارة الشرطة وهو مكبل اليدين، لكن سيتعين عليه الآن الرد على القاضي بشأن قائمة التهم، بما في ذلك السطو والمطاردة والتدخل في وصاية الأطفال.

يأتي الاعتقال بعد 24 ساعة فقط من مشاركة “أكشن نيوز” مقطع فيديو لرجل يسير في مطبخ في شارع بنسلفانيا حوالي الساعة الرابعة صباحًا عشية عيد الميلاد.

تقول الشرطة إنه دخل بعد ذلك إلى غرفة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، وتعرفت الشرطة على غونزاليز من تلك المعلومة وسلم نفسه، ما بث الراحة للفتاة الصغيرة وأمها.

وتقول الأم إن غونزاليز اقتحم منزلها من الباب الخلفي أو النافذة 4 مرات منذ سبتمبر، وفي كل مرة تقول الأم إنه ذهب إلى غرفة الفتاة إما ليشاهدها وهي تنام أو يحاول إقناعها بمغادرة المنزل معه.