دفعت العواصف البحرية الأمواج نحو المجتمعات المحلية على طول ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وإغلاق الطرق، بالإضافة إلى حالة من الذعر لنحو 20 شخصًا جرفتهم المياه لفترة وجيزة على طول شاطئ فينتورا يوم الخميس.

وقال مسؤولون إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

شهدت بعض مناطق ساحل كاليفورنيا أمواجًا شاهقة يصل ارتفاع بعضها إلى 30 قدمًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تمتد تنبيهات الفيضانات الساحلية وتنبيهات ارتفاع الأمواج من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

أرسلت الأمواج، إلى جانب ارتفاع المد والجزر، سيولًا من مياه البحر إلى سانتا كروز على طول الساحل الأوسط.