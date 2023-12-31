يظهر مقطع فيديو النيران الهائلة وهي تلتهم منزلًا يقع في طريق وودلاند هيلز بمدينة فيربورن في ولاية جورجيا الأمريكية، وقال رئيس الإطفاء، كورنيليوس روبنسون، إن ملاحظة الطفلة أوتوم هامبتون لرائحة ما اعتقدت أنه مطاط محترق وإبلاغ والدتها عن الأمر، من المحتمل أن يكون ذلك ما أنقذ حياتهم.

كانت أوتوم ووالدتها في غرفة نوم بالطابق الثاني، وخرجتا للبحث عن مصدر الرائحة، فرصدتا حريقًا بالقرب من السطح.

وبعد ذلك، خرجت أوتوم ووالدتها من المنزل مع شقيقها التوأم وشقيقها البالغ من العمر 17 عامًا في الساعة 3:30 صباحًا تقريبًا، واتصلوا بـ911.

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