يبدو أن صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا من أوكلاهوما قد تغلب على لعبة الفيديو الشهيرة "تتريس" في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على موقع "يوتيوب". ويُعتقد أن ويليس جيبسون هو أول لاعب يصل إلى المستوى 157 من لعبة الفيديو الكلاسيكية، بعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على إصدارها.

وظهر الصبي في الفيديو وهو في حالة ذهول شديد فور إدراكه أنه تمكن من اجتياز المرحلة التي كان يحاول إتمامها.

ويمكن رؤية جيبسون في مقطع الفيديو وهو يقول "يا إلهي" مرارًا وتكرارًا، قبل أن يقول "سأفقد وعيي" و "فقدت الإحساس بأصابعي"، من شدة ذهوله.