حظيت شابة من ولاية فرجينيا، تُعرف على منصة "تيك توك" باسم "كالا، فتاة العلم"، برواج كبير بعد أن قامت بحفر نفق تحت منزلها، لكن المسؤولين أغلقوا المشروع بسبب الشكاوى.

الفيديو الأكثر شعبية لها حصل على ملايين المشاهدات، حيث أنها تبني نفقًا تحت منزلها في شمال فيرجينيا. رحلة بدأتها في عام 2022.

ونشرت كالا مقطع فيديو قائلة إنه تم تقديم شكاوى إلى المسؤولين في المكان الذي تعيش فيه وأعطوها أمرًا بوقف العمل، وطلبوا إجراء تقييم

في حين نشر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر خطير ليس عليها فحسب، بل على جيرانها أيضًا.