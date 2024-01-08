أعلن المدعي العام لمقاطعة مورغان الأمريكية، سكوت أندرسون، عن تهمة القتل الموجهة إلى ضابط شرطة ديكاتور السابق ماك ماركيت بعد مقتل ستيف بيركنز.

وقال والد زوجة بيركنز، بيلي كينيدي، إنه يريد أن يرى الضباط الـ3 الآخرين متهمين بتورطهم في الليلة التي قُتل فيها بيركنز بالرصاص، وخاصة الرقيب فانس سمرز، فهو صاحب أعلى رتبة بين الضباط الـ4 المتورطين في وفاة بيركنز.

وأشار شقيق ستيف، نيكولاس بيركنز، إلى أن هذه الأخبار لا يمكن أن تأتي في وقت أفضل، قائلًا: "هذه أفضل هدية يوم ميلاد يمكن أن يحصل عليها ستيف، حيث كان يوم أمس يوم ميلاده. لذا، فإن تلقي هذا النوع من الأخبار في اليوم الذي كنا نحتفل فيه وبحياته وبدوره كان أمرًا رائعًا".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.