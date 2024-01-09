انتشر مقطع فيديو في الهند يظهر سائق توصيل طعام وهو يلجأ إلى إتمام طلباته على ظهر حصان لأنه لا يستطيع الحصول على أي وقود.

أدى إضراب سائقي الشاحنات في جميع أنحاء البلاد، والذي استمر يومين، إلى نقص الوقود واصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود.

اصطف سيد فاروق لمدة 3 ساعات للحصول على الوقود من أجل مناوبة عمله في "زوماتو"، إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في الهند.

وبحسب سيد، فقد كان يتسائل "ما الذي يجب علي فعله لأنني كنت بحاجة للذهاب وإتمام عملي (توصيل الطلبات). شقيق، الذي يمتلك أحصنة، قال لي إن بإمكاني أن آخذ حصانه وأذهب نظرًا إلى أنني كنت أعرف كيفية ركوب الخيل أيضًا".

لذلك تخلى سيد عن دراجته الصغيرة وخرج في شوارع حيدر أباد المزدحمة ممتطيًا الحصان.

وقد جذب سائق التوصيل بعض الاهتمام، مع توقف الناس لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له.