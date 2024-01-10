انطلق بكامل سرعته.. فيديو يُظهر ما حدث لسائق حاول الفرار من ضابط شرطة

نشرت إدارة شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية لقطات دراماتيكية من كاميرا الجسم وهي تُظهر ضابطين يقومان بسحب سائق من سيارة محترقة بعد محاولته الفرار والتهرب من الشرطة بسبب السرعة العالية.

بدأت الحادثة بعد محاولة الضابط إيقاف سيارة مسرعة، ولكن. أثناء تهرب السائق من مركبة دورية الشرطة اصطدمت السيارة بشجرة على الطريق ونشبت فيها النيران وبقي السائق محاصرا داخلها.

قام الضابط بمساعدة من ضابط آخر بفتح الباب وجر السائق خارج السيارة إلى بر الأمان.

لم يتم توجيه اتهامات جنائية بعد ولم تعلق الشرطة على حالة السائق.