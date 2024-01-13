أظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة بالجسم ضباط شرطة مدينة نابرفيل في ولاية إلينوي الأمريكية، وهم يقفزون في ماء شديد البرودة لإنقاذ عائلة بعد سقوط سيارتها في بركة ماء.

ويبدو أن السائق قد ضغط دواسة البنزين بالخطإ بدلاً من الفرامل، مما أدى إلى اندفاع السيارة إلى البركة.

وبسبب الضغط الناتج عن وجودهم تحت الماء، لم يتمكنوا من فتح أبواب السيارة للهروب منها. لذلك، قامت الضابطة كورتني مادن بكسر النافذة الخلفية لتخفيف الضغط وفتح الباب، مما سمح للضابطة أليسون سيمكو بإخراج طفلة بعمر عامين تجلس في الخلف.

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