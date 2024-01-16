عثرت سيدة على دب أسود ضخم ظهر بشكل مباغت تحت منزلها، حيث بقي هناك لفترة طويلة رغم المحاولات المضنية التي قامت بها تينا هرتزوغ للتخلص من الحيوان غير المرحب به.

حيث قامت هرتزوغ والعديد من أفراد عائلتها بتصوير مقاطع فيديو كل بضع ساعات تظهر الدب محشورًا، ولكن يبدو مرتاحًا، في المساحة الضيقة غير المكتملة أسفل الطابق الأول.

مساحة مفتوحة بالكامل على الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي.

وأزال الحيوان الشبك وزحف من خلال النافذة، وبقي هناك حتى المساء - حينها ألقت هرتزوغ بعض كرات النفتالين، ما أدى إلى رحيل الدب على الفور.