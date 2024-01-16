مراهقون يسرقون 4 سيارات في ساعتين ويقعون في "فخ" الشرطة.. شاهد ما حدث

في 27 ديسمبر، التقطت كاميرات مثبتة داخل سيارة تُستخدم كطُعم لضبط اللصوص مراهقين وهم يسرقون المركبة، ويقودونها عبر مدينة ألبوكيركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وتتبعهم سيارة بيضاء تبيّن أنها مسروقة أيضًا.

وقال القائد بارنارد: "تمكنت وحدة الدعم الجوي من رؤية اثنين من هؤلاء الأشخاص بسلاح ناري أو واحد منهم على الأقل يحمل سلاحًا ناريًا".

وأظهر مقطع فيديو لسيارة الطُعم أحد المراهقين وهو يلعب بالمسدس. وبعد ذلك، يخطط المراهقون لسرقة مركبة أخرى.

وإجمالاً، قامت مجموعة المراهقين بسرقة 4 سيارات خلال ساعتين.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.