أظهر مقطع فيديو مارلون هاريس ومشتبه بهما وهم يصرخون في الساعة الواحدة صباحًا في الثاني من يناير، حيث اقتحم اللصان منزل هاريس وهدداه بسلاح ناري، بمقاطعة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال هاريس، البالغ من العمر 67 عامًا: "لقد اندفعا نحو الخزنة، فقفزت من السرير محاولًا صدهما، ووضع المسدس في مؤخرة رأسي. ثم نزلت على الأرض، واعتقدت أن هذه هي النهاية".

وانتهى كل شيء في أقل من 30 ثانية، حيث قام اللصان بسرقة خزنته التي تحمل مجوهرات لها قيمة معنوية كبيرة بالنسبة له.

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