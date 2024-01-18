نشرت إدارة الشرطة في مدينة إليريا بولاية أوهايو الأمريكية، عدة انفجارات مضيئة أثناء مداهمة منزل الأسبوع الماضي بينما كان طفل رضيع يبلغ من العمر 17 شهرًا يستخدم جهاز التنفس الصناعي كونه مريضًا ويتعالج داخل المنزل حيث كان برفقة والدته، حسبما أظهرت لقطات كاميرا تم نشرها حديثًا، وتقول الأم إن طفلها أصيب خلال الحادثة.

تقول والدة الرضيع: "لم أكن أعرف ماذا أفعل لأن البنادق كانت موجهة نحوي.

أردت أن أركض إليه ولكني كنت أعرف أنه إذا ركضت إليه فسيطلقون النار علي.

لقد سحبوني خارج المنزل، ووضعوني مكبلة اليدين، ظللت أصرخ طفلي، طفلي على جهاز التنفس الصناعي، طفلي هنا!"