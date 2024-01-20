قبل الساعة 11:30 من يوم الجمعة، رصدت كاميرا مراقبة رجلين مشتبهًا بهما يدخلان متجر محطة سونوكو ويسرقان منه، في مدينة همبل بولاية تكساس الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة همبل اللصان وهما يتجولان في المتجر، ويركزان على ممر رقائق البطاطس، بينما يقوم موظف بمسح الأرض.

بعد ذلك، قام أحد المشتبه بهما بوضع كيس من رقائق البطاطس في سرواله، وغادرا بعد دقيقتين فقط من دخولهما.

وقال مساعد رئيس شرطة همبل، دان زينتك: "حاول عامل في ذلك المحل، يبلغ من العمر 42 عامًا، التصدي لهما. وحصلت بينهم مشاجرة كلامية".

وبعد أن تبعهما الموظف بسيارته، "بادرا بإطلاق النار عليه، حيث حاول الرجوع بسيارته إلى الخلف وانتهى به الأمر على الطريق الوسطي هناك"، بحسب ما قاله دان زينتك.

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