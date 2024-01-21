من أجل "بيتزا".. مراهقون يقتلون سائق توصيل "دومينوز" بعد سرقة الطعام

في 10 يناير/كانون الثاني، لقي أنطوان جي جونيور مصرعه متأثرًا بإصابات جراء طلق ناري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية. ووفقًا لشكوى جنائية، فقد هاجمه أرمييه مكارثر وكيشاون ماكنيلي ودا مين باتريك في تلك الليلة.

من جانبه، قال أحد الشهود للشرطة، إن المراهقين البالغين من العمر 17 عاماً طلبوا بيتزا من مطعم دومينوز وكانوا يخططون "لسرقتها".

وقال المحققون إن فيديو كاميرا المراقبة أظهر اثنين من المراهقين يبدآن بالقتال مع جي، بينما يقف الثالث في مكان قريب، وتم إطلاق النار على جي 3 مرات أثناء القتال، وتوفي في مكان الحادث.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.