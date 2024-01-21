أظهرت لقطات مذهلة تشكل الجليد في الولايات المتحدة، حيث بدت وكأنها لوحة فنية، بينما يخضع ما يقرب من ثلث الأمريكيين لتحذيرات من الطقس الشتوي في نهاية هذا الأسبوع.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الولايات من فلوريدا إلى داكوتا الشمالية قد تتأثر بدرجات حرارة شديدة البرودة ورياح باردة.

وقال المسؤولون إن ما لا يقل عن 70 شخصًا في 13 ولاية لقوا حتفهم بسبب الظروف الجوية القاسية.

وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن تجلب عاصفة "إيشا" أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة في بعض الحالات. ويحذر خبراء الأرصاد من أن الظروف الساحلية قد تكون خطيرة للغاية.