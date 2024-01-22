لم يبق منها شيء.. شاهد كيف فجّرت شركة محطة فضائية قابلة للنفخ عمدًا

قامت شركة فضاء تجارية بتفجير نموذج بالحجم الكامل لوحدة محطة فضائية خاصة بها عن قصد، حيث أجرت شركة "Sierra Space" الاختبار في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في ألاباما، وكان ذلك لقياس قوة هيكلها القابل للتوسيع.

تقول الشركة إن الوحدة، التي تسمى "موطن الحياة"، هي مكان للعيش والعمل في محطة فضائية مستقبلية.

يتم إطلاقها على صاروخ وينتفخ في المدار، ويجب أن تكون قوية بما يكفي لتحمل بيئة الفضاء القاسية. لاختبار ذلك، تم نفخ الهيكل حتى فشل.

قالت الشركة إنها تجاوزت توصيات الإجهاد الخاصة بوكالة ناسا بنسبة 27%.

لدى "Sierra Space" اتفاقية مع وكالة ناسا لاختبار المنتجات التجارية في منشآت ناسا، وتخطط لإجراء اختبارات أكثر صرامة للموئل هذا العام.