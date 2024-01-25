اصطدمت موجة عاتية بمبنى للجيش الأمريكي في جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي، حيث تتضمن المنشأة العسكرية موقعًا لاختبار الصواريخ الباليستية الدفاعية وهي موجودة في جزيرة Roi-Namur، التي تعتبر جزءًا من جمهورية جزر مارشال.

يقول خبير أرصاد في CNN إن الفيديو يظهر "موجة عاتية" على ما يبدو، التي تعرّفها الخدمة الوطنية للأرصاد بأنها "موجة ضخمة بشكل غير اعتيادي تظهر على شكل أمواج أصغر".

هذه الأمواج لا يمكن التنبؤ بها وهي ضعف حجم الأمواج المحيطة بها على الأقل.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن هناك إصابات طفيفة فقط، في حين يقول الجيش إن إصلاح الضرر الذي لحق بموقع الاختبار سيتطلب شهورًا.